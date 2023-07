Gab es zum Ferienstart erneut Chaos am Flughafen Hannover? Stand: 06.07.2023 09:01 Uhr Bis zu 20.000 Passagiere starten und landen derzeit täglich an Norddeutschlands wichtigstem Drehkreuz. Im vergangenen Jahr gab es nicht wenige Probleme. Dieses Jahr soll Vieles besser werden. Mit Erfolg?

von Anja Datan-Grajewski

"Letztes Jahr war das hier wie eine Konzerthalle. Da wussten wir gar nicht, wo wir uns anstellen sollen, so viele Leute waren hier", sagt Jessica Skillandat aus Salzgitter. Sie ist überrascht, wie ruhig es in diesem Jahr im Terminal C ist. Für Skillandat und ihre Familie geht es auch diesen Sommer von hier aus in die Türkei. "Eine Woche einfach baden, essen und entspannen!" Entspannt scheint auch ihr Urlaub loszugehen - selbst die eineinhalbstündige Verspätung des Fliegers bringt die junge Familie nicht aus der Ruhe.

Die Schlangen an den Check-Ins sind wie zur Urlaubszeit üblich - und das Warten gehört wohl auch irgendwie dazu. Eine Handvoll Passagiere beschwert sich lautstark über zu wenig Personal am Check-In-Schalter, doch die meisten sind ruhig und freuen sich auf den Urlaub. "Das ist unsere erste Flugreise. Wir waren sonst immer nur Campen", sagt Nadine Heiden aus Stadthagen im Landkreis Schaumburg. Gerade ihr ältestes Kind Eva freue sich, dass es in diesem Jahr Richtung Sonne geht. Die Schlange bis zum Check-In bewegt sich langsam, aber stetig.

Zahl der Luftsicherheitsassistenten am Flughafen Hannover ist gestiegen

Auch die Sicherheitschecks sollen in diesem Jahr schneller gehen. Alle Linien seien - anders als 2022 - in diesem Jahr besetzt, sagt Ulf Tiedemann von der Securitas, die im Auftrag der Bundespolizei die Sicherheitskontrollen durchführt. "Wir haben seit dem letzten Sommer einen Nettozuwachs von etwa 100 operativ tätigen Luftsicherheitsassistenten, weitere 60 befinden sich derzeit in der Ausbildung." Der Flughafen fühle sich vorbereitet.

Nicht nur personell, auch technisch wurde mit dem neu geschaffenen System "HajWay" nachgerüstet. Passagiere können sich so online ein Zeitfenster für den Zugang zur Sicherheitskontrolle reservieren und so direkt zur Sicherheitskontrolle gehen. Längere Wartezeiten sollen so vermieden werden. An der Sicherheitskontrolle müssen die Fluggäste lediglich ihre Bordkarte bereithalten. Der Service "HAJway" ist kostenfrei und ab 48 Stunden vor Abflug in Terminal A und C verfügbar. Aber Achtung: Falls Sie das Zeitfenster verpassen, müssen Sie sich hinten in der regulären Schlange anstellen.

"Fastline" wird noch kaum genutzt

An diesem Mittwoch aber nutzt "HajWay" kaum jemand. Die Warteschlange bildet sich vor dem regulären Zugang zur Sicherheitskontrolle, die neu eingerichtete "Fastline" wird kaum genutzt. Und wenn, dann funktioniere sie wohl noch nicht richtig, sagt die Urlauberin Maike Degenhardt. Sie habe zwar im Internet einen Zeitslot gebucht. "Ich konnte aber nur einen Zeitslot drei Stunden vor Abflug buchen, andere wurden mir gar nicht angezeigt." Am Ende wird ihr QR-Code abgelehnt und sie muss mit ihren Söhnen doch ganz hinten in die "normale" Warteschlange. Das sei aber kein Problem. Die Familie hatte bereits online eingecheckt und nur ihre Koffer abgeben müssen. "Wir haben genug Zeit eingeplant."

Parken am Flughafen

Auch beim Parken gibt es Neuerungen: Bisher musste man sich vorher festlegen, wie lange die Parkdauer sein wird. Das hat mit dem Start der Sommerferien nun ein Ende. Gezahlt wird nun nicht mehr im Voraus, sondern erst vor Verlassen des Parkplatzes. Das heißt: Man zahlt nur für den Zeitraum, in dem man auch tatsächlich geparkt hat. Wie funktioniert's? Beim Ein- und Ausfahren zum Terminalbereich wird das Kennzeichen des Fahrzeugs gescannt und so automatisch die Parkdauer ermittelt. Bezahlt wird dann einem Kassenautomaten. Das Kennzeichen sollten Sie hier bereithalten.

Einchecken mit TUIfly

Für jene, die mit TUIfly verreisen, hat die TUI im Terminal B sogenannte "Self-Bag-Drop"- Stationen aufgestellt. Reisende, die einen Urlaub in einem Land gebucht haben, das zum Schengen-Raum gehört und bereits zu Hause online eingecheckt haben, können mit Hilfe des Buchungscodes ihr Gepäck selbständig wiegen und mit den notwendigen Etiketten versehen. Im Anschluss kann es an einem der "Drop-Off-Counter" abgegeben werden. Damit will das Unternehmen Warteschlangen an den Check-In-Schaltern reduzieren. Fünf der Automaten sind bereits aufgestellt und befinden sich derzeit im ersten Testbetrieb. Weitere fünf Stationen sollen laut Unternehmen folgen.

Die Bundespolizei empfiehlt "EasyPASS" bei der Grenzkontrolle

Die Bundespolizei bietet seit dem 3. Juli 2023 zudem eine weitere Erleichterungen bei der Grenzkontrolle an. Kinder ab einem Mindestalter von zwölf Jahren und Erwachsene, die über einen biometrischen Reisepass sowie einen deutschen Aufenthaltstitel verfügen, können freiwillig die EasyPASS-Anlagen für die Grenzkontrolle nutzen.

