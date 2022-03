Aufnahme von Kindern aus Ukraine: Jugendamt kontaktieren Stand: 08.03.2022 10:10 Uhr Wer aus der Ukraine geflüchtete, unbegleitete Kinder oder Jugendliche bei sich aufnehmen möchte, soll das örtliche Jugendamt informieren. Das empfiehlt Sozialministerin Daniela Behrens (SPD).

Für die Aufnahme müssten einige Voraussetzungen erfüllt sein, die bei den Kommunen erfragt werden können, sagte Behrens. Zudem könne so geklärt werden, welche Leistungen für die Minderjährigen gewährt und welche Hilfsangebote in Anspruch genommen werden können. Dies gelte auch für Menschen, die bereits in den vergangenen Tagen unbegleitete Kinder oder Jugendliche aus der Ukraine bei sich aufgenommen haben. Es werde zudem empfohlen, der Meldepflicht bei der örtlichen Meldebehörde schnellstmöglich nachzukommen, so Behrens.

Weitere Informationen Russland-Ukraine-Krieg: Evakuierung der Stadt Sumy läuft Nach russischen Angaben sollen auch humanitäre Korridore für vier weitere Großstädte offen sein - bestätigt ist das nicht. News im Überblick. mehr

Behrens: Frauen- und Kinderschutz hat höchste Priorität

Die Sozialministerin betonte, dass der Frauen- und Kinderschutz "für uns alle höchste Priorität" haben müsse. Die Solidarität vieler Niedersächsinnen und Niedersachsen sei sehr groß. "Für diese eindrucksvolle Unterstützung möchte ich allen schon jetzt von Herzen danken", sagte Behrens.

Großes Engagement in vielen Orten

An vielen Orten in ganz Niedersachsen bieten bereits Privatleute Geflüchteten Obdach an. Auch für unbegleitete Kinder und Jugendliche ist das Engagement groß. In der Region Hannover haben sich zahlreiche Familien gemeldet, die Kinder aufnehmen wollen, heißt es beim Kommunalverband. Wie groß der Bedarf sein wird, ist aber noch nicht klar. Das werde sich erst in den kommenden Tagen und Wochen herausstellen, sagte Sozialdezernentin Andrea Hanke.

Anmeldung per E-Mail

Die Region will die Hilfe vorab bündeln: Familien, die Kinder aufnehmen möchten, sollen sich per E-Mail (pkd-Ukraine@region-hannover.de) melden. Wenn die Hilfe tatsächlich benötigt wird, werde sich der Pflegekinderdienst der Region bei den Freiwilligen melden, die in Frage kommen, hieß es. Die Familien müssten aber beispielsweise genügend Platz und Zeit zur Verfügung haben.

Videos 1 Min Messe Hannover: Notunterkunft für Menschen aus der Ukraine Am Sonntag ist sind die sogenannten Zeltdörfer fertiggestellt worden. Mehr als 1.100 Menschen sollen dort Platz finden. (06.03.2022) 1 Min

Rund 7.500 Menschen aus Ukraine in der Region Hannover

Die Region Hannover geht erstmal davon aus, dass die meisten Kinder und Jugendlichen, die allein hier angekommen, schon eine Anlaufstelle haben und bei Verwandten oder Bekannten unterkommen können. Denn in der Region Hannover leben rund 7.500 Menschen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft. Aber es könne auch Kinder geben, die hier niemanden kennen - und für die dann ein Zuhause gefunden werden muss.

Vorbereitungen im Landkreis Celle

Im Landkreis Celle sind noch keine unbegleiteten Minderjährigen angekommen. Der Kreis bereitet sich nach Informationen des NDR in Niedersachsen aber vor. Geplant ist demnach, dass ältere Jugendliche dann in Wohngruppen untergebracht werden sollen. Für die jüngeren will der Landkreis mit registrierten Pflegefamilien sprechen. Auch im Landkreis Hildesheim ist die Hilfsbereitschaft groß: Dort haben sich viele Menschen gemeldet, die etwa freie Wohnungen oder Zimmer anbieten. Der Kreis erfasst und sortiert diese Angebote.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.03.2022 | 15:00 Uhr