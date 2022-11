Stand: 05.11.2022 19:41 Uhr Auf der A37 rollt der Verkehr, auch A7 wieder freigegeben

Die Autobahn 7 ist zwischen den Anschlussstellen Echte und Northeim-Nord in Richtung Süden wieder freigegeben. Die Strecke war mehrere Stunden wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Eine Umleitung war über die U64a an der Anschlussstelle Seesen eingerichtet.

Bauarbeiten auf A37 dauern voraussichtlich vier Wochen an

Verkehrsbehinderungen gab es auch auf der Autobahn 37 zwischen den Kreuzen Hannover-Kirchhorst und Hannover-Buchholz. Die Sperrung aus der vergangenen Nacht ist aufgehoben. Aufgrund von Bauarbeiten bleiben die Abfahrt von der A37 auf die A2 in Richtung Dortmund und Berlin und die Auffahrt von der A2 in Richtung Dortmund auf die A37 in Richtung Hannover für voraussichtlich vier Wochen gesperrt. Der Verkehr werde über die Anschlussstelle Lahe, das Autobahnkreuz Hannover-Kirchhorst sowie das Kreuz Hannover-Ost umgeleitet, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Bauarbeiten dienen zur Vorbereitung der geplanten Sanierung der A37 zwischen Beinhorn und Hannover-Misburg, die im kommenden Jahr starte, hieß es.

