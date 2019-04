Stand: 24.04.2019 14:36 Uhr

Anklage gegen Schostok - CDU fordert Rücktritt

Für Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) wird die Luft in der Rathaus-Affäre immer dünner. Nachdem die Staatsanwaltschaft Klage wegen Untreue erhoben hat, fordert die CDU seinen Rücktritt. Schostok soll von unzulässigen Gehaltszuschlägen für zwei Spitzenbeamte gewusst haben. Gegen Schostoks früheren Büroleiter Frank Herbert, der von den Zahlungen profitierte, und den suspendierten Kulturdezernenten Harald Härke wurde ebenfalls Anklage erhoben. Schostok und Härke wird Untreue im besonders schweren Fall vorgeworfen, bei Herbert lautet der Vorwurf auf Anstiftung zur Untreue. Das Landgericht Hannover muss jetzt entscheiden, ob es das Hauptverfahren gegen die drei Beschuldigten eröffnet.

CDU hält Schostok für nicht mehr tragbar

"Wir fordern den Oberbürgermeister umgehend auf, sein Amt ruhen zu lassen und den Rücktritt einzureichen", sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Jens-Michael Emmelmann. Es sei ein einmaliger Zustand, dass ein Oberbürgermeister der Landeshauptstadt angeklagt werde. "Er soll den Schaden vom Amt nehmen und zurücktreten." Der FDP-Fraktionsvorsitzende Wilfried Engelke fordert eine schnelle Stellungnahme von Schostok. Danach werde sich die Partei zum weiteren Vorgehen äußern. Schostok müsse sich jedoch selbst fragen, ob er als Oberbürgermeister noch tragbar ist, sagte Engelke dem NDR Fernsehen. Freya Markowis von den Grünen verwies darauf, dass sie sich zunächst mit ihrer Partei beraten wolle. Die SPD-Landtagsfraktion wollte sich auf Nachfrage des NDR nicht äußern. Der Fall sei eine kommunale Angelegenheit und damit Sache der SPD in Hannover.

Unzulässige Gehaltszuschläge im Visier

Die Staatsanwaltschaft hatte mehr als ein halbes Jahr gegen Schostok, Herbert und Härke ermittelt. Dabei ging es unter anderem um unzulässige Gehaltszuschläge an Herbert - in der Summe rund 49.500 Euro, die die Stadt zurückgefordert hat. Härke soll in seiner Tätigkeit als Personaldezernent Herbert zwischen April 2015 und Mai 2018 eine pauschale Mehrarbeitsvergütung bewilligt haben, um dessen Verlangen nach einer höheren Besoldung nachzukommen. Laut Oberstaatsanwalt Thomas Klinge soll Schostok spätestens im April 2017 von den rechtswidrigen Zahlungen erfahren haben. Danach seien diese mit seinem Einvernehmen fortgesetzt worden.

Zweiter Fall betrifft Leiter der Feuerwehr

Härke wird zudem vorgeworfen, zwischen August 2015 und Mai 2018 dem damaligen Leiter der Städtischen Feuerwehr ebenfalls eine unrechtmäßige Zulage genehmigt zu haben. Dabei soll es sich insgesamt um einen Betrag von rund 14.600 Euro handeln, der aber bereits zurückgezahlt wurde.

Härkes Lebensgefährtin als Auslöser für Rathaus-Affäre

Ins Rollen gekommen war die Rathaus-Affäre nach dem Versuch von Härke, seiner Lebensgefährtin einen gut dotierten Job bei der Stadt zu verschaffen. Als Schostok daraufhin versuchte, Härke zu entlassen, wurden in politischen Kreisen Informationen über die unzulässigen Gehaltszuschläge gestreut.

Die Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft fällt auf den Tag, an dem Schostok den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) zu Gast im Rathaus hatte. Auf dem Empfang zu Ehren des Altkanzlers am Vormittag äußerte sich der Oberbürgermeister nicht zu der Anklage gegen ihn. Die Stadt Hannover kündigte eine schriftliche Stellungnahme an.

