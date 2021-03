Stand: 12.03.2021 15:32 Uhr Ampel in Hildesheim zeigt für Radfahrer blaues Licht

Neben rot, gelb und grün müssen sich Radfahrer in Hildesheim nun auch an eine weitere Signalfarbe bei Ampeln gewöhnen. In der Neustadt wurde eine Lichtanlage mit einem blauen Licht ausgestattet. Laut Stadt soll die Farbe signalisieren, dass der Radverkehr erkannt wurde - und dass es für die Radler gleich grün werde. Die Idee zu der besonderen Anlage hatte ein Planer. Zuvor habe es immer wieder Kritik der Radler gegeben, weil diese sich mit Autos eine Spur teilen mussten und nicht zur Ampel durchkamen, hieß es. Laut Stadt wurden die blauen Signallampen im Zuge eines Umbaus der Ampelanlage an der Kreuzung installiert. Insgesamt habe dies rund 55.000 Euro gekostet. Der Anteil für die blauen Lampen liege bei 50 Euro.

