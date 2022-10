Stand: 06.10.2022 19:25 Uhr Althusmann schlägt vergünstigtes ÖPNV-Ticket im Abo vor

Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) hat als Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket im Nah- und Regionalverkehr zwei Varianten vorgeschlagen. Ein "Deutschlandticket", das seiner Ansicht nach im Jahresabo etwa 50 Euro monatlich kosten sollte und ohne Abo etwa 70 Euro für einen einzelnen Monat, so Althusmann. "Davon würden die Tourismusregionen auch in Niedersachsen profitieren, gerade in Ferienzeiten", schrieb der Minister in einer Mitteilung. Althusmann geht davon aus, dass sein Modell auch für Menschen in ländlichen Regionen interessant sein könnte. Er forderte vom Bund erneut mehr Geld, damit eine Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket umgesetzt werden kann. Bund und Länder hatten am Dienstag über die Finanzierung von Entlastungsmaßnahmen beraten.

