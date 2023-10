Airbus baut in Wunstorf neues Wartungszentrum für A400M Stand: 09.10.2023 14:58 Uhr Der Fliegerhorst Wunstorf bekommt ein eigenes Wartungszentrum für den A400M. Dies soll den Bundeswehr-Transporter schneller einsatzbereit machen. Am Montag wurde die Baustelle offiziell eröffnet.

Airbus investiert in unmittelbarer Nähe zum Fliegerhorst Wunstorf nach eigenen Angaben einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag in das neue Zentrum auf einer Fläche von 125.000 Quadratmetern. Darin sollen die Transportflugzeuge ab Mitte 2027 gewartet werden. In dem Werk sollen bis zu 300 neue Arbeitsplätze entstehen.

Weil: Wunstorf "wichtige Drehscheibe" für Bundeswehr

Beim Spatenstich würdigte das Bundesverteidigungsministerium den A400M als "Eckpfeiler des deutschen Lufttransports", wie die Parlamentarische Staatssekretärin Siemtje Möller sagte. Die SPD-Politikerin vertrat kurzfristig Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (ebenfalls SPD). Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bezeichnete den Militärflugplatz in Wunstorf als "wichtige Drehscheibe" für viele schwierige Einsätze der Bundeswehr.

Einsätze zuletzt in Libyen

Die Militärtransporter des Typs A400M sind Bestandteil der Luftwaffe und für die Unterstützung von Großübungen, NATO-Einsätzen, lebensrettenden Evakuierungsmissionen und Soforthilfen bei Naturkatastrophen vorgesehen. Vom Fliegerhorst Wunstorf starten die Transportflugzeuge immer wieder zu Missionen. Zuletzt wurden von hier aus nach der Flutkatastrophe in Libyen deutsche Hilfsgüter in das nordafrikanische Land gebracht.

Dieses Thema im Programm: Niedersachsen 18.00 | 09.10.2023 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundeswehr