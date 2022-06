Stand: 23.06.2022 20:40 Uhr AfD darf Halle in Hannover für Landesparteitag nutzen

Die AfD darf im Juli eine Halle in Hannover für ihren Landesparteitag nutzen. Das hat das Verwaltungsgericht am Donnerstag entschieden. Die Landeshauptstadt wird verpflichtet, der AfD eine Halle im Congress Centrum zu überlassen, ordneten die Richter an. Die Stadt Hannover kann dagegen Beschwerde einlegen. Ob die AfD noch einen Parteitag in Hannover abhalten wird, ist derweil unklar. Ende Mai hatte die Partei ihren neuen Landesvorstand bei einem Parteitag in einem Zelt auf dem hannoverschen Schützenplatz gewählt, weil sie keinen Austragungsort finden konnte.

