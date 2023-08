Stand: 02.08.2023 18:41 Uhr AfD-Landesparteitag in Celle: Bündnis kündigt Proteste an

Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien und anderen gesellschaftlichen Gruppen hat angekündigt, gegen den Landesparteitag der AfD am 19. August in Celle zu demonstrieren. Dirk Garvels, Lüneburger Sekretär des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), teilte am Mittwoch mit, "den Parteitag der AfD nicht ungestört verlaufen zu lassen". Dem Demo-Aufruf zufolge versammeln sich am 19. August Mitglieder des DGB und der IG Metall sowie kirchliche Vertreter zunächst ab 9 Uhr am Bahnhof. Anschließend wollen die Demonstrantinnen und Demonstranten zu einer Kundgebung vor die Celler Congress Union weiterziehen - hier findet der Landesparteitag der AfD statt. Das Bündnis wirft der AfD "anhaltend und offen nationalistische und rassistische Hetze, Islamfeindlichkeit und Antifeminismus" vor.

