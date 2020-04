Stand: 14.04.2020 16:56 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Abu-Walaa-Prozess mit Corona-Auflagen

Vor dem Oberlandesprozess (OLG) Celle wird am Mittwoch der Prozess gegen den islamistischen Prediger Ahmad A. - besser bekannt als Abu Walaa - fortgesetzt. Dabei gelten die speziellen Corona-Auflagen.

Weniger Sitzplätze im Zuschauerraum

Nach Angaben des Gerichts wurde die Zahl der Sitzplätze für Zuschauer und Medienvertreter im Sitzungssaal verringert, um die erforderlichen Abstände zwischen den Personen zu gewährleisten. Zudem wurde angeordnet, dass - soweit verfügbar - Schutzmasken zu tragen sind. Das gilt auch für die Richter und die anderen Prozessbeteiligten. Foto- und Filmaufnahmen sind im Sitzungssaal nicht mehr gestattet. Mit den Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass das Verfahren nicht wegen einer Erkrankung kurz vor Ende noch platzt.

Mehrjährige Haftstrafen drohen

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Deutschland-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Walaa, und weitere Mitangeklagte dauert bereits seit fast zweieinhalb Jahren. Sie sollen - unter anderem von Hildesheim aus - junge Leute radikalisiert und sie zur Ausreise in die Kampfgebiete des IS überredet haben. Ihnen drohen mehrjährige Haftstrafen.

