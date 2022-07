Stand: 13.07.2022 10:46 Uhr Ab Oktober: Taxifahren in der Region Hannover wird teurer

Für Taxifahrten in der Region Hannover müssen die Kundeninnen und Kunden ab Oktober deutlich mehr als bisher bezahlen. Im Schnitt werden die Preise um 14,1 Prozent angehoben. Die Regionsversammlung hat am Dienstagnachmittag dem Antrag der Taxiunternehmen zugestimmt. Grünes Licht gab es auch für das 365-Euro-Ticket für Inhaberinnen und Inhaber einer Ehrenamtskarte. Menschen, die in der Region Hannover mindestens fünf Stunden pro Woche einem Ehrenamt nachgehen, können damit für einen Euro pro Tag den Öffentlichen Nahverkehr in der Region Hannover nutzen. Das Ticket soll nach dem Ende des Neun-Euro-Tickets starten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.07.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr Öffentlicher Nahverkehr