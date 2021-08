A400M aus Wunstorf fliegt Menschen aus Afghanistan aus Stand: 17.08.2021 08:06 Uhr Ein erster Evakuierungsflug der Bundeswehr hat in der Nacht den Flughafen von Afghanistans Hauptstadt Kabul erreicht. Mit einer ersten Gruppe Menschen an Bord startete der A400M Richtung Usbekistan.

Knapp 40 Minuten stand die Militärmaschine vom Fliegerhorst Wunstorf (Region Hannover) auf dem Flughafen in Kabul, dann hob sie wieder ab. "Der erste A400M der Bundeswehr hat den Flughafen Kabul wieder verlassen - mit zu Schützenden ist die Maschine nun auf dem Weg nach Taschkent/Usbekistan", teilte das Verteidigungsministerium gegen Mitternacht über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Wie die "Bild" unter Berufung auf Regierungskreise meldete, befanden sich auf dem Rückflug nur sieben Personen von der offiziellen Ausflugsliste an Bord des Transportflugzeugs, weil wegen der nächtlichen Ausgangssperre nicht mehr zum Flughafen hätten gebracht werden können.

Menschen belagern das Rollfeld

Bevor die Maschine überhaupt auf dem Flughafen in Kabul landen konnte, hatte es stundenlange Verzögerungen gegeben. Viele Menschen waren nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban am Montag in der Hoffnung zum Flughafen gekommen, in ein Flugzeug zu gelangen. Wegen chaotischer Zustände auf dem Rollfeld wurde der Flughafen vorübergehend gesperrt. Fünf Stunden lang kreiste das Transportflugzeug der Bundeswehr über dem Flughafen, bis es schließlich landen konnte.

Fallschirmjäger aus Seedorf sollen US-Soldaten helfen

Die Maschine setzte Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte aus Seedorf im Landkreis Rotenburg auf dem Flughafen ab. Sie sind speziell für Evakuierungen ausgebildet und sollen nun US-Soldaten dabei unterstützen, auf dem Flughafen in Kabul wieder Ordnung herzustellen und einen sicheren Ablauf der Evakuierung zu ermöglichen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will bis zu 600 Bundeswehrsoldaten bereitstellen, um die Evakuierungsflüge abzusichern. Über das Drehkreuz Taschkent in Usbekistan sollen die beiden am Montagmorgen in Wunstorf gestarteten Airbus A400M deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sowie afghanische Ortskräfte, die früher für die Bundeswehr oder Bundesministerien gearbeitet haben oder noch arbeiten, in Sicherheit bringen.

Zweiter A400M muss Anflug auf Kabul abbrechen

Das zweite Transportflugzeug hatte gestern wegen der Zustände auf dem Flughafen den Anflug auf Kabul abbrechen und zum Nachtanken nach Taschkent fliegen müssen. Im Einsatz sind auch ein dritter A400M, der für medizinische Transporte ausgerüstet ist, sowie ein Airbus A310 MRTT, die ebenfalls am Montag am Fliegerhorst in Wunstorf gestartet sind.

Pistorius: "Rausholen, wen immer man rausholen kann"

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte die Bundesregierung gestern aufgefordert, "richtig schnell" die Ortskräfte aus Afghanistan nach Deutschland zu bringen. Die Bundeswehr müsse nun "rausholen, wen immer man rausholen kann". Visa könnten nach der Ankunft in Deutschland ausgestellt werden. Für komplizierte Verfahren in Afghanistan fehle aktuell die Zeit. Es komme auf jeden Tag an. Zuvor hatte er über den Nachrichtendienst Twitter kritisiert: "Evakuierung kommt zu spät." Es sei ein "unwürdiges, gefährliches Ende eines langen, wichtigen Einsatzes". Auch Bundespolitiker aus der Opposition kritisierten das Vorgehen bei der Evakuierung.

Niedersachsen will weitere Ortskräfte aufnehmen

Pistorius kündigte an, dass die aus Afghanistan kommenden Menschen auch in Niedersachsen Schutz finden würden. Das Land habe bereits mehr als drei Viertel der bislang 1.100 afghanischen Ortskräfte aufgenommen, die mit ihren Familien in Deutschland eingetroffen seien. Es gehe aber insgesamt um mehrere Tausend Menschen.

