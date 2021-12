A2 nach tödlichem Unfall bei Lauenau gesperrt Stand: 29.12.2021 08:21 Uhr Bei einer Kollision auf der A2 bei Lauenau ist ein Autofahrer getötet worden. In einem Folgeunfall kippte ein Lkw auf die Seite, drei Menschen wurden verletzt. Die A2 ist Richtung Dortmund gesperrt.

Wie lange die Strecke noch gesperrt bleibt, konnte die Polizei am Morgen noch nicht absehen. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Autofahrern wird empfohlen, über die B65 ab Bad Nenndorf und die B442 auszuweichen. Allerdings kommt es auch auf der B65 zu Verzögerungen.

Hühner-Laster kippt auf Seite

Laut Angaben der Polizei waren kurz nach Mitternacht auf der Autobahn zwischen Lauenau und Rehren (Landkreis Schaumburg) zunächst ein Auto und ein Lkw zusammengeprallt. Der 25 Jahre alte Autofahrer kam dabei ums Leben. Die Unfallursache ist noch unklar. Am Ende des Staus kollidierten in der Folge zwei Laster. Drei Menschen wurden dabei verletzt - zwei von ihnen schwer. Ein mit Hühnern beladener Lastwagen kippte durch den Aufprall auf die Seite. Weil Tiere ins Freie gelangten, musste zeitweise auch die A2 in Fahrtrichtung Hannover gesperrt werden.

