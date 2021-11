A2: Sanierung sorgt für Behinderungen bei Hannover Stand: 22.11.2021 19:05 Uhr In den Nächten bis Mittwoch wird die Autobahn A2 zwischen den Anschlussstellen Garbsen und Langenhagen saniert. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit Einschränkungen rechnen.

Laut der Autobahn GmbH als Betreiberin ist bis Dienstagmorgen um 6 Uhr zwischen Herrenhausen und Langenhagen in Richtung Berlin nur ein Fahrstreifen frei. Die Auffahrt von der A2 zur A352 ist komplett gesperrt. Autofahrende, die Richtung Norden unterwegs sind, sollten stattdessen die Anschlussstelle Langenhagen nutzen, so die Autobahn GmbH. Auch das Auffahren von der B6 auf die A2 Richtung Berlin ist demnach in dieser Zeit nicht möglich.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Betonplatten und Fugen sollen erneuert werden

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch betrifft es dann den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Garbsen und Langenhagen: Auch hier wird in Richtung Berlin nur ein Fahrstreifen frei sein. Dicht gemacht wird diesmal die Abfahrt von der A2 zur B6. Laut Autobahn GmbH sind die Sperrungen nötig, weil in den Bereichen die Betonplatten und Fugen saniert werden sollen. Sollte die Witterung schlechter werden, könnten sich die Baumaßnahmen auch verzögern, so die Betreibenden.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover