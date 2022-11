Stand: 01.11.2022 14:03 Uhr A2: Angriff auf Reisebus? Polizei sucht Zeugen

Auf der A2 ist am Montagmittag ein Reisebus mit einem Gegenstand beworfen und an einem Fenster getroffen worden. Kurz vorher habe eine Insassin des Busses einen Mann in einem Waldstück an der Autobahn stehen sehen, so die Polizei. Die Beamten suchen Zeugen. Nach Angaben der Ermittlerinnen und Ermittler war der Bus aus den Niederlanden in Fahrtrichtung Berlin unterwegs. Kurz hinter dem Autobahnkreuz Hannover-Buchholz sei die Fensterscheibe auf der rechten Seite durch einen bislang unbekannten Gegenstand getroffen und dabei die erste Schicht der Doppelverglasung zerstört worden, hieß es. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.11.2022 | 13:30 Uhr