86-Jährige übergibt Betrügern nach Schockanruf 20.000 Euro

Betrüger haben eine 86 Jahre alte Frau aus Celle um Geld und Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro gebracht. Laut Polizei hatte die Seniorin Anfang der Woche einen Schockanruf von ihrem angeblichen Enkel bekommen. Dabei sei sie so unter Druck gesetzt worden, dass sie die Wertsachen an eine unbekannte junge Frau übergeben habe, sagt die Polizei. Am Morgen darauf sprach sie dann mit ihrem richtigen Enkel und bemerkte, dass sie Betrügern aufgesessen ist. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet - und ruft noch einmal dazu auf, mit älteren Menschen zu sprechen und sie vor solchen Anrufen zu warnen.

