34-Jähriger in Lehrte getötet - zwei Festnahmen

In Lehrte (Region Hannover) ist in der Nacht ein Mann in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus tot aufgefunden worden. Der 34-Jährige wurde nach Angaben der Polizei gegen 4 Uhr in dem Gebäude in der Nähe des Bahnhofs entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen ist der Mann getötet worden. Zur Todesursache wollte die Polizei keine Angabe machen. Das Haus werde als Unterkunft von Handwerkern genutzt, hieß es.

Zwei Männer festgenommen

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden zwei 21 und 22 Jahre alte Männer im Umfeld des Hauses vorläufig festgenommen. Ob sie mit der Tat zu tun haben, sei aber unklar, sagte eine Sprecherin NDR 1 Niedersachsen. Experten der Spurensicherung nahmen am Morgen die Ermittlungen auf. Am Sonnabend war in Salzgitter-Lebenstedt ein 25-Jähriger erschossen worden. Auch hier sind die Hintergründe noch völlig unklar.

