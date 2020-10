Stand: 05.10.2020 16:14 Uhr 15 Kaninchen sterben im Feuer: Polizei ermittelt

Nach einem Feuer mit 15 toten Kaninchen in Hannover-Misburg untersucht die Polizei, ob jemand den Brand gelegt hat. Zeugen waren am vergangenen Freitag auf den Rauch aufmerksam geworden. Mehrere schuppenartige Verschläge sowie Stroh- und Heuballen standen vollständig in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Allerdings kamen 15 Zuchtkaninchen ums Leben. Die Ermittler suchen nun nach weiteren Zeugen, die in dem Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben.

