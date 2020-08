Stand: 18.08.2020 13:48 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

102-Jährige lässt Trickbetrüger abblitzen

In Celle hat eine 102 Jahre alte Frau am Telefon einen Trickbetrüger abblitzen lassen. Laut Polizei hatte der Unbekannte am Montag bei der Seniorin angerufen und sich als Polizist ausgegeben. Er erzählte ihr, dass ihre Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe, nun im Gefängnis sitze und nur gegen Kaution freigelassen werden könne. Dafür müsse sie mehrere Zehntausend Euro zahlen. Doch die 102-Jährige durchschaute den Trick und sagte dem Anrufer, dass sie nicht so viel Geld habe. Daraufhin legte der Betrüger auf.

