Zweiter Omikron-Fall im Landkreis Wolfenbüttel bestätigt Stand: 06.12.2021 15:45 Uhr In Niedersachsen gibt es einen zweiten Fall der Omikron-Variante des Coronavirus. Auch dieser Fall ist im Landkreis Wolfenbüttel aufgetreten.

Der zweite Omikron-Verdachtsfall im Landkreis Wolfenbüttel wurde am Montagnachmittag vom Niedersächsischen Landesamt für Gesundheit (NLGA) bestätigt. Nach einem positiven Antigen-Schnelltest bei einer Reiserückkehrerin aus Südafrika wurde durch das Gesundheitsamt im Landkreis Wolfenbüttel eine Probe genommen. Diese wurde durch das NLGA analysiert. Die Sequenzierung der Probe bestätigte den Verdachtsfall. "Alle notwendigen Maßnahmen sind durch das Gesundheitsamt des Landkreises eingeleitet worden", hieß es von der Behörde.

Zweiter Fall im Landkreis

Die Frau lebt offenbar nicht im Landkreis Wolfenbüttel, halte sich dort aber derzeit aus Besuchsgründen auf, hieß es zuvor. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass ein Mann aus demselben Landkreis mit der Omikron-Variante infiziert ist. Auch er war zuvor aus Südafrika zurückgekehrt.

Wohl keine Verbindung zwischen den Fällen

Nach Angaben des Gesundheitsamts stehen die Fälle wohl nicht miteinander in Verbindung. "Beide Personen sind mit unterschiedlichen Flügen an unterschiedlichen Tagen nach Deutschland zurückgekehrt", hieß es. Der Mann und die Frau befinden sich in Isolation. Der Landkreis Wolfenbüttel sei mit der Ermittlung ihrer Kontakte beschäftigt.

