Stand: 23.05.2024 16:20 Uhr Zweitbestes Geschäftsjahr: Nordzucker steigert Gewinn deutlich

Nordzucker hat seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert. Wie der Zuckerproduzent mit Sitz in Braunschweig am Donnerstag mitteilte, lag der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2023/24 bei 326 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 182 Millionen Euro. Das ist den Angaben des Unternehmens zufolge das zweitbeste Geschäftsjahr der Konzerngeschichte. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 29,3 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Finanzchef Alexander Bott führte die gute Bilanz auf ein "im Vergleich zum Vorjahr höheres Preisniveau für Zucker" zurück. Dadurch seien die deutlichen Kostensteigerungen für die Rohstoff- und Energieversorgung sowie in der Logistik mehr als kompensiert worden. Die Beschäftigten erhielten laut Unternehmen eine Inflationsausgleichzahlung, Aktionäre sollen eine Rekorddividende erhalten. Mit den guten Zahlen im Rücken will das Unternehmen nun Investitionen vorantreiben: Mehr als 300 Millionen Euro sollen in den kommenden Jahren in die Dekarbonisierung der Produktion fließen, weitere rund 100 Millionen Euro sind für einen Neubau einer Anlage für pflanzenbasierte Proteine gedacht. Geplant ist die Anlage bei Barsinghausen (Region Hannover). Dort sollen 60 neue Arbeitsplätze entstehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.05.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft