Stand: 08.09.2023 09:13 Uhr Zucker-Produktion läuft an: Rübenbauern optimistisch

Im Nordzucker-Werk in Schladen (Landkreis Wolfenbüttel) werden ab diesem Freitag wieder Zuckerrüben verarbeitet. Landwirte aus der Region, dem Raum Hannover, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein bringen als erstes ihre Bio-Rüben in die Fabrik. In den kommenden Tagen und Wochen beginnt auch in den Nordzucker-Werken in Clauen (Landkreis Peine), Uelzen und Nordstemmen (Landkreis Hildesheim) die Produktion. Das Unternehmen Nordzucker mit Sitz in Braunschweig erwartet eine durchschnittliche Ernte. Das hätten Proberodungen und weitere Kalkulationen ergeben, sagte Konzernchef Lars Gorissen. Die Landwirte sind optimistischer. Der regnerische Sommer und das sonnige Wetter der vergangenen Tage hätten den Rüben gutgetan. Die Zuckerrüben-Anbauer Niedersachsen-Ost und das Landvolk Braunschweiger Land gehen von einer leicht überdurchschnittlichen Ernte aus. Bis November ernten die Landwirte und bringen die Rüben in die Fabriken. Dort wird daraus bis Mitte Januar 2024 Zucker produziert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.09.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie