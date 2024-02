Stand: 21.02.2024 09:45 Uhr Rübenernte beendet - schwierige Bedingungen bis zum Schluss

Mit der Verarbeitung der letzten Zuckerrüben im Werk Schladen (Landkreis Wolfenbüttel) ist die Rübenkampagne bei Nordzucker zu Ende gegangen. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Braunschweig mit. Zum Start im September rechnete Nordzucker damit, dass die Rübenverarbeitung bis Mitte Januar laufen wird. Bis Weihnachten sei auch zwei Drittel der Rübenmenge verarbeitet worden, doch danach hätten der viele Regen, Hochwasser sowie überflutete Felder und Straßen die Ernte und die Verarbeitung schwierig gemacht. Der Zuckerkonzern Nordzucker blickt insgesamt aber positiv auf die Ernte. "Diese Kampagne war einzigartig und, gemessen an den schwierigen Umständen, sehr erfolgreich", sagte Vorstandschef Lars Gorissen. Der viele Regen habe dazu geführt, dass die Zuckerrüben im Spätsommer und Herbst noch einmal stark gewachsen sind. In Kombination mit wenig Sonnenschein hätten die Rüben dadurch allerdings einen ungewöhnlich niedrigen Zuckergehalt. Insgesamt liege der Zuckerertrag je Hektar jedoch im fünfjährigen Mittel.

