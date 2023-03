Stand: 09.03.2023 18:56 Uhr Zimmerbrand in Pflegeeinrichtung in Göttingen

In Göttingen hat es Donnerstagnachmittag in einer Pflegeeinrichtung gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Einrichtungsgegenstände in einem Zimmer Feuer gefangen. Die Ursache ist noch unklar. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr brachten sich mehrere Personen aus dem Gebäude selbst in Sicherheit. Die Einsatzkräfte räumten angrenzende Wohnbereiche und brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Eine Bewohnerin der Einrichtung kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Göttinger Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.03.2023 | 06:30 Uhr