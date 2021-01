Stand: 23.01.2021 09:08 Uhr Wolfsburg-Fallersleben: Fachwerkhaus niedergebrannt

Ein Brand in einem Fachwerkhaus in der Altstadt von Wolfsburg-Fallersleben hat einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei war das Feuer am Freitagabend gegen 23 Uhr in einem Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen. Einsatzkräfte evakuierten die angrenzenden Wohnhäuser und konzentrierten sich darauf, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern, heißt es. Einige Anwohner mussten vorsorglich vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt und hat den Brandort beschlagnahmt.

