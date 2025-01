Weitere Glätte-Unfälle im Norden: A1 bei Sittensen voll gesperrt Stand: 04.01.2025 10:13 Uhr Der Wintereinbruch sorgt weiter für schwierige Verhältnisse auf den Straßen im Norden. Auf der A1 ist in der Nacht ein Fischlaster verunglückt. Die Autobahn bleibt wohl bis mittags beidseitig gesperrt.

Kurz vor Mitternacht waren auf der A1 zwischen Sittensen und Elsdorf (Landkreis Rotenburg) mehrere Autos und Lkw ineinander gefahren. Der Unfall ging laut Feuerwehr von einem Lastwagen aus, der lebendige Forellen geladen hat. Der Lkw stellte sich quer, ein weiterer Lkw prallte dagegen. Dadurch wurde das Wasserbecken des Fischlasters beschädigt. In der Folge landeten etwa 7.000 Fische auf der Fahrbahn und verendeten dort. Zudem brach ein Rohr aus dem Sattelzug, welches durch die Frontscheibe eines Autos stieß. Der Beifahrer des Pkw kam laut Polizei schwer verletzt ins Krankenhaus. Außerdem fuhr noch ein weiterer Lkw in die zuvor verunglückten Laster. Insgesamt verletzten sich nach Angaben der Feuerwehr fünf Personen. DieAufräumarbeiten dauern an.

Unfälle verlaufen meist glimpflich

In Niedersachsen gab es seit Donnerstagabend auf glatten Straßen zahlreiche Unfälle. Im Landkreis Stade wurden bei mehreren Unfällen mindestens fünf Personen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Am Freitagvormittag kam demnach eine Taxifahrerin von einer schneebedeckten Straße bei Kammerbusch ab und fuhr gegen einen Baum. Dabei verletzten sich die Frau und zwei Mitfahrer. Zudem war die A26 für eine Stunde am Freitagmorgen gesperrt, weil dort vier Autos miteinander kollidiert waren. Auch im Nordwesten Niedersachsens führte die Glätte zu Unfällen. Laut Polizei kamen zum Beispiel auf der A27 in Cuxhaven und auf der A28 bei Apen (Landkreis Ammerland) Fahrzeuge von der Straße ab. Zudem geriet am Donnerstagabend ein Auto in Dissen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) ins Schleudern und prallte gegen eine Hauswand. Dabei verletzten sich die 18-jährige Fahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin leicht.

Winter gibt kurzes Gastspiel im Norden

Schon am Freitag schneite es in Norddeutschland vielerorts. Am frühen Morgen schneite es bereits an der Nordseeküste und in Hamburg, Räumfahrzeuge waren im Einsatz. In Braunlage im Harz betrug die Schneehöhe am Freitagmittag laut DWD einen Zentimeter, auf dem Brocken lagen 17 Zentimeter. Auch aus Neuhaus im Solling (Landkreis Holzminden) wurde Schneefall gemeldet. Und: Die Meteorologen erwarten weiteren Neuschnee.

Am Wurmberg könnte Skifahren möglich sein

Im Harz laufen die Vorbereitungen für ein Ski- und Rodelwochenende. Am letzten Wochenende der Weihnachtsferien wird unabhängig von den Schneehöhen ein Ansturm von Touristen erwartet. Fabian Brockschmidt, Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, will an diesem Wochenende mit der technischen Beschneiung der Pisten beginnen. Sonntag und Montag werde zwar Regen erwartet, aber das kenne man im Oberharz ja. Irgendwann müsse man anfangen, um den Leuten was anbieten zu können. Am Freitag blieb die Wurmbergseilbahn aufgrund des Windes geschlossen.

Autofahrer auch weiter vor Glätte gewarnt

Glättegefahr auf den Straßen Niedersachsens besteht laut dem Deutschen Wetterdienst noch bis Samstagvormittag. Auch mit Frost rechnet der DWD bis dahin. An der Nordsee bleibt es den Angaben zufolge auch noch im Laufe des Samstags windig.

Wetter im Norden mit Achterbahnfahrt

Nach dem Wintereinbruch soll es am Sonntag aber schon wieder wärmer werden. Am Montag wird es laut DWD in Norddeutschland wolkig bis stark bewölkt, zeitweise ist mit Regen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen dann wieder zwischen 7 und 12 Grad. An der Nordsee sind starke bis stürmische Böen möglich. Einen kleinen Hoffnungsschimmer bietet der Dienstag: Dann rechnen die Meteorologen mit einem Mix aus Sonne und Wolken sowie regional auch mit Niederschlägen - im Bergland wieder vermehrt als Schnee.

