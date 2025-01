Stand: 03.01.2025 09:27 Uhr Glätte-Unfall: Auto prallt gegen Haus im Landkreis Osnabrück

In Dissen am Teutoburger Wald (Landkreis Osnabrück) ist ein Auto auf glatter Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Haus geprallt. Fahrer und Beifahrer seien bei dem Unfall am späten Donnerstagabend leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Das Auto sei in Brand geraten, nachdem es gegen die Wand gestoßen war. Mehr Details zu den Verletzten und zum Hergang des Unfalls seien noch nicht bekannt, sagte der Sprecher. Auch in anderen Regionen kam es in der Nacht zu mehreren Unfällen wegen Glätte.

VIDEO: Dissen: Auto prallt gegen Haus und gerät in Flammen (1 Min)

