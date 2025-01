Zahlreiche Glätteunfälle durch plötzlichen Schneefall in SH Stand: 03.01.2025 17:20 Uhr Mit Schnee bedeckte Autos, matschige und zum Teil rutschige Straßen: Der Winter ist zurück im Norden. Am Freitag gab es einige Unfälle - es blieb laut Polizei meist bei Blechschäden.

Freude bei den Schulkindern am Freitagmorgen, denn es sind ja noch Weihnachtsferien: Es hat geschneit. Bei Autofahrern dürfte die weiße Überraschung aber eher nicht für Begeisterung gesorgt haben. Im ganzen Land gab es einige Glätteunfälle. Es blieb meist bei Blechschäden.

Die meisten Glätteunfälle (43) gab es laut eines Sprechers der Regionalleitstelle im Süden des Landes. Bis zum Mittag gab es in den westlichen Kreisen knapp 32 Unfälle. So musste die A23 Richtung Heide (Kreis Dithmarschen) gegen kurz vor sieben Uhr kurzzeitig voll gesperrt werden. Dort war ein Auto mit einem Lkw zusammengestoßen. Eine Frau wurde verletzt. In Kiel, Plön (Kreis Plön) und Neumünster mussten die Beamten zu 14, im Norden Schleswig-Holsteins lediglich zu drei Glätteunfällen ausrücken. Die Polizei warnt: Im ganzen Land muss weiter mit glatten Straßen gerechnet werden.

Winter bleibt noch etwas

Auch NDR Wetterexperte Meeno Schrader sagt, dass es heute den ganzen Tag über stellenweise schneien kann. An anderen Orten ist der Schnee aber schon wieder weg getaut. Morgen gibt es demnach Regen und Schnee im Wechsel - am Sonntag könnte es dann aber bis zu zehn Zentimeter Neuschnee geben.

Ratschläge der Polizei für Autofahrer

Damit möglichst alle Verkehrsteilnehmer gut durch die Wintersaison kommen, gibt die Polizei folgende Tipps:



Planen Sie genügend Zeit ein und fahren Sie gegebenenfalls früher los.

Überprüfen Sie regelmäßig die Beleuchtung an Ihrem Fahrzeug und reinigen Sie die Scheinwerfergläser.

Winterreifen geben bei Matsch und Schnee auf der Straße deutlich mehr Fahrstabilität.

Achten Sie immer auf ausreichend Scheibenwaschwasser mit entsprechendem Frostschutzmittel.

Befreien Sie die Scheiben komplett von Eis.

Fegen Sie den Schnee von Ihrem Auto. Er kann während der Fahrt herunterwehen und den nachfolgenden Verkehr erheblich behindern oder sogar gefährden, außerdem erhöht sich ansonsten Ihr Spritverbrauch.

Rechnen Sie auch bei leichten Plus-Temperaturen noch mit glatten Straßen.

Legen Sie sich für Notfälle und längere Staus eine Decke in das Auto. Handschuhe und eine Taschenlampe sind ebenfalls empfehlenswert.

Wenn Sie einen Lkw mit Planenaufbau fahren, entfernen Sie unbedingt mögliche Eisschollen vom Planendach.

