Stand: 03.01.2025 09:29 Uhr Schnee und Glätte: Zahlreiche Unfälle im Nordwesten

Im Nordwesten Niedersachsens hat es in der Nacht zu Freitag zahlreiche Glätteunfälle gegeben. Auf der A27 in Cuxhaven und bei Walsrode im Heidekreis sind mehrere Autos von der Fahrbahn abgekommen, teilt die Polizei mit. Auch auf der A28 bei Apen im Ammerland und in Oldenburg rutschten mehrere Autos gegen Leitplanken. In Berne in der Wesermarsch ist laut Polizei ein Auto wegen Glätte in einen Graben gerutscht, in Syke im Kreis Diepholz rutschte ein Auto gegen einen Zaun. Größere Schäden oder Verletzungen gab es nach ersten Erkenntnissen aber nicht. Auch in anderen Landesteilen kam es zu Unfällen wegen Glätte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.01.2025 | 06:30 Uhr