Stand: 25.02.2022 12:20 Uhr Weil sieht "positive Perspektiven" für Alstom in Salzgitter

Die Chancen für den Erhalt von möglichst viel Beschäftigung beim Zugbauer Alstom am Standort Salzgitter könnten hoch sein. Das bilanziert Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach einem Gespräch mit dem Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge. Es gebe "positive Perspektiven für Alstom in Salzgitter", so Weil. Demnach seien Unternehmen und Betriebsrat in ihren Verhandlungen um mögliche eine Produktions-Auslagerung ins Ausland auf einem konstruktiven Weg. Asltom hatte jüngst eine Bestellung für Regionalzüge aus Norwegen gemeldet. Danach machten Befürchtungen die Runde, der mehrstufige Auftrag mit einem Gesamtwert von bis zu 1,8 Milliarden Euro könnte für die Fertigung des Rohbaus ins polnische Wroclaw (Breslau) abwandern. 2019 hatten Unternehmen und IG Metall einen Standortsicherungsvertrag für Salzgitter vereinbart. Das Werk in Salzgitter ist eines der größten von Alstom.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.02.2022 | 13:30 Uhr