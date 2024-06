Stand: 22.06.2024 16:52 Uhr Vermisster 30-Jähriger in Hannover wieder aufgetaucht

Ein seit Mittwoch vermisster 30-Jähriger ist wieder da. Wie die Polizei Braunschweig am Samstag mitteilte, wurde er von Beamten der Polizei Hannover gefunden. Er befinde sich nun in ärztlicher Behandlung. Am Mittwochmorgen hatte sich der 30-Jährige den Angaben zufolge bei seinem Arbeitgeber für einen Tag krank gemeldet, war aber auch danach nicht mehr zur Arbeit gekommen. Weil er auf Medikamente angewiesen ist, befürchtete die Polizei, er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

