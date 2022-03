Stand: 17.03.2022 10:45 Uhr Ver.di verhandelt über höhere Löhne für Helios-Beschäftigte

Für die Beschäftigten von acht Helios-Kliniken in Niedersachsen wird ab heute über höhere Löhne verhandelt. Das hat die Gewerkschaft ver.di mitgeteilt. Demnach geht es um 5.000 Beschäftigte der Klinik-Standorte Cuxhaven, Hildesheim, Gifhorn, Herzberg am Harz, Nienburg, Salzgitter, Uelzen und Wittingen. Ver.di fordert 15 Prozent mehr Lohn und eine Corona-Prämie in Höhe von 1.500 Euro. Auch die Jahres-Sonderzahlung solle angehoben werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.03.2022 | 15:00 Uhr