Stand: 13.10.2023 19:34 Uhr Ver.di ruft Ikea-Beschäftigte zu zweiwöchigem Streik auf

Die Gewerkschaft ver.di hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ikea in Braunschweig zu einem zweiwöchigen Streik - die kompletten Herbstferien - aufgerufen. Bereits am Samstag werden Ikea-Beschäftige ihre Arbeit niederlegen, teilte ein Sprecher der Gewerkschaft ver.di am Freitag mit. Kunden müssten damit rechnen, dass das Restaurant geschlossen bleibt, der Umtausch nicht besetzt sei und kaum Mitarbeiter im Geschäft seien. Hintergrund des Streiks ist der seit Monaten schwelende Tarifkonflikt im Einzelhandel. In diesem Zusammenhang kam es bereits mehrfach zu Warnstreiks, darunter auch Ikea-Filialen. Mitte September hatte ver.di zu einer Streikwoche in der Region Hannover aufgerufen.

