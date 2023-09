Streikwoche im Einzelhandel in der Region Hannover läuft an Stand: 14.09.2023 06:00 Uhr In und um Hannover legen Beschäftigte des Einzelhandels ab Donnerstag für eine Woche die Arbeit nieder. Zu dem Warnstreik hat ver.di aufgerufen. Betroffen sind Filialen von Ikea, Primark und H&M.

Ver.di-Sprecher Mizgin Ciftci rechnet damit, dass sich etwa an den Kassen lange Schlangen bilden könnten und Abläufe wie etwa der Umtausch von Waren nicht mehr problemlos funktionieren könnte. Einige Bereiche könnten laut Ciftci möglicherweise komplett geschlossen werden. Betroffen seien die Ikea-Standorte Großburgwedel und an der Expo-Plaza, sowie Primark und alle drei H&M-Filialen in der Innenstadt von Hannover. Dort sei der Streik laut Gewerkschaft für sieben Tage angesetzt.

Hintergrund des Streiks ist die Tarifauseinandersetzung

Einzelne Standorte der Parfümerie-Kette Douglas und der Edeka-Unternehmensgruppe dürften sich nach Gewerkschaftsangaben im Laufe der Streikwoche dem Ausstand anschließen. Hintergrund des Warnstreiks ist der aktuelle Tarifstreit. Ver.di fordert für die Beschäftigten 2,50 Euro mehr pro Arbeitsstunde. Das entspricht laut Gewerkschaft einem Lohnplus von knapp 15 Prozent. Die Arbeitgeber würden aktuell acht Prozent.

