Stand: 24.08.2023 09:40 Uhr Ver.di ruft Beschäftigte im Einzelhandel zum Warnstreik auf

In und um Hannover legen heute Beschäftigte des Einzelhandels die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Ver.di hat erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen sind nach Angaben eines Sprechers die Ikea-Filialen im Expo-Park und in Großburgwedel bei Hannover. Auch Beschäftigte von Primark und zwei H&M-Filialen in Hannover sowie Kaufland in Laatzen sind demnach zum Warnstreik aufgerufen. Hintergrund ist der laufende Tarifstreit. Ver.di fordert für die Beschäftigten 2,50 Euro mehr pro Arbeitsstunde. Das entspricht der Gewerkschaft zufolge einem Lohnplus von knapp 15 Prozent für eine Verkäuferin. Die Arbeitgeber würden aktuell acht Prozent auf zwei Jahre anbieten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.08.2023 | 13:30 Uhr