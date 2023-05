Stand: 19.05.2023 09:24 Uhr Ikea-Beschäftigte streiken in Laatzen und Großburgwedel

Die Gewerkschaft ver.di hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ikea in der Region Hannover erneut zum Warnstreik aufgerufen. Am Freitagmorgen trafen sich die Ikea-Beschäftigten in Laatzen zu einer Kundgebung. Sie soll bis zum Mittag dauern. Am Standort in Großburgwedel soll der Ausstand sogar bis Samstag andauern. Die Gewerkschaft rechnet mit Einschränkungen für Kundinnen und Kunden. Bei einem Warnstreik in der vergangenen Woche habe das gastronomische Angebot geschlossen bleiben müssen. Ver.di fordert für die Beschäftigten 2,50 Euro mehr pro Stunde. Das bedeute für eine Verkäuferin ein Plus von 14 Prozent. Der Handelsverband Niedersachsen-Bremen schlug laut Gewerkschaft drei Prozent mehr Geld im ersten und zwei Prozent mehr im zweiten Jahr vor. Dazu solle es einen einmaligen Inflationsausgleich in Höhe von 1.000 Euro geben.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.05.2023 | 06:30 Uhr