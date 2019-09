Stand: 23.09.2019 11:50 Uhr

VW startet Batteriezellfertigung in Salzgitter

VW hat am Montag im Werk Salzgitter eine Pilotanlage für Batteriezellen eröffnet. Rund 300 Experten entwickeln und erproben hier künftig eigene Lithium-Ionen-Akkus. Auf der neuen Anlage sollen diese dann zunächst in Kleinserien produziert werden. Für Volkswagen ist die Pilotanlage ein weiterer Meilenstein in der E-Offensive des Konzerns. Als Schlüsselkomponente für E-Autos will der Konzern die Batteriezellen weiterentwickeln. Ziel von VW ist es, die Zellen schnell in Serie fertigen zu können.

Videos 02:31 Hallo Niedersachsen VW plant Batteriezellfabrik in Salzgitter Hallo Niedersachsen VW wird in Salzgitter als erster deutscher Autobauer Batteriezellen in Deutschland fertigen. Das Unternehmen will knapp eine Milliarde Euro investieren. Video (02:31 min)

Batterien sollen auch recycelt werden

Mit der Pilotfertigung will Volkswagen nach eigenen Angaben zum einen Erfahrungen in der Batteriezellherstellung gewinnen. Zum anderen ist es die Basis für ein Gemeinschaftsprojekt mit dem schwedischen Batteriehersteller Northvolt. Ab dem kommenden Jahr soll eine 16-Gigawattstunden-Batteriezellfabrik für 900 Millionen Euro gebaut werden. Der Serienbetrieb soll dann zum Jahreswechsel 2023/2024 anlaufen. Mehr als eine Milliarde Euro investiert VW in das Projekt. Mehr als 1.000 Jobs entstehen so laut VW in Salzgitter - darunter 300 im jetzt eröffneten Entwicklungszentrum und 700 im Gemeinschaftsprojekt mit Northvolt. Darüber hinaus will VW ausgediente Batterien recyceln - diese Pilotanlage in Salzgitter soll im kommenden Jahr in Betrieb gehen.

