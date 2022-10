Stand: 28.10.2022 12:34 Uhr Uniklinik Göttingen: Seit 40 Jahren Grüne Damen und Herren

Die "Grünen Damen und Herren" haben ihr 40-jähriges Bestehen an der Göttinger Universitätsklinik gefeiert. Wie die ehrenamtliche Initiative am Freitag mitteilte, hätte die Feierstunde bereits 2020 stattfinden sollen, sei aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden. Das Team der "Grünen Damen und Herren" - zu erkennen sind sie an ihrer grünen Kleidung - besteht in dem größten Göttinger Krankenhaus zurzeit aus rund 65 Ehrenamtlichen. Seit 1980 begleiten sie Patientinnen und Patienten unter anderem zu Wartezonen und Untersuchungen, stehen für Gespräche zur Verfügung oder erledigen kleinere Besorgungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.10.2022 | 13:30 Uhr