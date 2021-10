Stand: 28.10.2021 12:57 Uhr Unfallflucht? Verletzte 73-Jährige schwebt in Lebensgefahr

Am Donnerstagmorgen hat eine Funkstreifenbesatzung der Polizei in Königslutter eine verletzte Frau an einem Fußgängerüberweg auf der Straße entdeckt. Ersthelfer kümmerten sich um die Seniorin. Eine Rettungswagen brachte die 73 Jahre alte Frau ins Helmstedter Klinikum. Sie soll laut Polizei in Lebensgefahr schweben. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler könnte die Frau Opfer einer Verkehrsunfallflucht geworden sein. Zeugen gaben demnach an, dass gegen 9 Uhr ein silbernesn Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf der Klosterstraße in Richtung Bundesstraße 1 gerast sei. Das Fahrzeug soll deutliche Schäden am Heck gehabt haben. Der Fahrer könnte zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05353) 94 10 50 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.10.2021 | 13:30 Uhr