Stand: 28.01.2023 10:04 Uhr Unfall mit E-Scooter in Dassel: 49-Jährige schwer verletzt

In Dassel im Landkreis Northeim hat sich am Freitagnachmittag bei einem Unfall eine 49-jährige E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, soll eine 58-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen den E-Scooter übersehen haben. Die 49-Jährige bremste daraufhin ab und stürzte über das Lenkrad des Rollers. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen an der Hand und im Gesicht zu. Zu einer Kollision mit dem Pkw kam es nicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 30.01.2023 | 06:30 Uhr