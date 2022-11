Stand: 28.11.2022 07:31 Uhr Unfall im Landkreis Gifhorn: Pferd prallt mit Auto zusammen

Ein schwerer Unfall auf der B248 hat im Landkreis Gifhorn zu einem großen Rettungseinsatz geführt. Laut Polizei scheute am Sonntagnachmittag an der Bundestraße bei Voitze ein Pferd und warf seine Reiterin ab. Danach rannte das Tier auf die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst. Der 77-jährige Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen Baum. Er und seine 76 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. Rettungskräfte befreiten die beiden aus dem Autowrack und brachten sie in Krankenhäuser in Gifhorn und Wolfsburg. Das Leben des Pferdes konnte nicht gerettet werden: Ein Tierarzt musste das schwer verletzte Tier am Unfallort einschläfern. An dem Einsatz bei Voitze waren Helfer von Feuerwehr, Polizei und DRK aus dem Landkreis Gifhorn beteiligt. Ausserdem landete ein Rettungshubschrauber aus Wolfenbüttel. Die B248 war wegen des Einsatzes stundenlang gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.11.2022 | 06:30 Uhr