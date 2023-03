Stand: 23.03.2023 10:16 Uhr Trotz Sparkurs: Wolfsburg erwartet Minus von 50 Millionen Euro

Der Rat der Stadt Wolfsburg hat am Mittwoch den Haushaltsplan für dieses Jahr mit großer Mehrheit beschlossen. Erträgen von rund 600 Millionen Euro stehen laut Stadt Aufwendungen von fast 650 Millionen Euro gegenüber - es bleibt also ein Defizit von rund 50 Millionen Euro. Und das trotz eines Sparkurses: In der Verwaltung soll deutlich gespart werden. Zudem werden Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Krippenbeiträge und Anwohnerparkgebühren angehoben. Die Stadt nimmt aber auch Geld in die Hand. 90 Millionen Euro sollen investiert werden, davon fließen unter anderem 12 Millionen Euro in den Neubau der Wolfsburger Berufsfeuerwehr, teilte die Stadt mit.

