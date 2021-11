Stand: 20.11.2021 12:39 Uhr "Trauung für alle" bald auch in Braunschweiger Landeskirche

In der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig können sich ab dem 1. Januar Menschen unabhängig von der Geschlechtsidentität und sexuellen Orientierung kirchlich trauen lassen. Das beschloss die Kirche bei der Herbsttagung ihrer Landessynode. In der Präambel des Gesetzes über die kirchliche Trauung wurde die Formulierung "Mann und Frau" durch "zwei Menschen" ersetzt. Der erste Satz der Gesetzes-Einleitung heißt nun: "Die Ehe ist eine Gabe Gottes und hat die Bestimmung, das gemeinsame Leben zweier Menschen auf Lebenszeit in gegenseitiger Achtung zu gestalten." In den meisten evangelischen Kirchen in Deutschland sind gleichgeschlechtliche und diverse Paare heterosexuellen Paaren inzwischen gleichgestellt.

