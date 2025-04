Stand: 08.04.2025 15:00 Uhr Göttingen: Mehr E-Scooter-Unfälle als im Landesschnitt

Die Polizei in Göttingen hat wieder mehr Unfälle mit E-Scootern registriert. Im vergangenen Jahr verunglückten nach der aktuellen Verkehrsunfallstatistik 76 E-Scooter-Fahrende. Das sind fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Auch die Zahl der Verletzten verdoppelte sich nahezu auf 54. Im Landesschnitt war der Anstieg im vergangenen Jahr allerdings deutlich gedämpfter - nur ein Plus von knapp 40 Prozent. Thomas Reuter, Direktor der Polizeiinspektion Göttingen, sieht die Ursache für die deutliche Zunahme von Unfällen mit E-Scootern in der steigenden Zahl der Fahrzeuge. "Viele Menschen fahren E-Scooter ohne Fahrpraxis oder Kenntnisse über sicheres Fahren," erklärt Reuter in einer Mitteilung. "Das kann zu Stürzen und Kollisionen führen, die sich aufgrund der meist fehlenden Schutzausrüstung häufiger in Verletzungen widerspiegeln." Die Polizei Göttingen hat angekündigt, weiterhin E-Scooter-Fahrende zu kontrollieren.

