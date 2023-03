Tödlicher Unfall bei Göttingen: Zwei Menschen sterben auf A7 Stand: 18.03.2023 16:20 Uhr Auf der Autobahn 7 bei Göttingen sind am Samstagmittag zwei Menschen bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die A7 ist derzeit zwischen Lutterberg und Drammetal in Richtung Hannover gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Kleinwagen auf einen Lkw aufgefahren sein. Bei dem Aufprall etwa 500 Meter hinter der Anschlussstelle Lutterberg wurden zwei Insassen tödlich verletzt. Ein Kleinkind, das mit im Auto saß, soll schwere Verletzungen erlitten haben. Der Unfall ereignete sich auf der rechten Spur an einem Stauende. Der Lkw-Rückstau hatte sich gebildet, nachdem die Autobahn zwischen Hedemünden und dem Dreieck Drammetal wegen eines brennenden Lastwagens gesperrt worden war. Derzeit staut sich der Verkehr nahe Hann. Münden auf mehreren Kilometern. Die Polizei rät, den Streckenabschnitt Richtung Hannover weiträumig zu umfahren.

Lkw brennt auf der A7 bei Drammetal

Der Lastwagen hatte nach Angaben der Polizei gegen Mitternacht in Höhe der Anschlussstelle Drammetal Feuer gefangen. Die Ursache ist noch unklar. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die Fahrbahn sei allerdings durch die Flammen beschädigt worden und müsse in dem Bereich repariert werden, teilte die Polizei mit. Die Fahrbahn zwischen Hedemünden und dem Dreieck Drammetal bleibt voraussichtlich noch bis zum Abend oder in die Nacht gesperrt, hieß es. Bisher sei der Lkw noch nicht geborgen worden. Der Schaden beläuft sich laut Schätzungen der Polizei auf etwa 200.000 Euro.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.03.2023 | 17:00 Uhr