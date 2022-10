TU Clausthal: Mini-Anlage soll grünen Wasserstoff herstellen Stand: 06.10.2022 10:20 Uhr Die Technische Universität (TU) Clausthal weiht heute am Standort Goslar ein Testfeld für die Produktion von grünem Wasserstoff ein. Die Anlage soll effizienter arbeiten als bisherige.

Der sogenannte Stack - das Herzstück der Wasserstoffproduktion - sei in dieser Anlage viel kleiner als üblich, heißt es. Seine Aufgabe ist es, per Elektrolyse Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff zu spalten. In Goslar ist der Stack etwa so groß wie eine Palette. Vergleichbare Geräte waren sonst mehrere Meter lang und schwer zu transportieren. Der Stack soll nun in Goslar auf Herz und Nieren geprüft werden.

VIDEO: Die Zukunft der Windenergie: Offshore-Wasserstoff-Produktion (27.09.2022) (2 Min)

Bund fördert Wasserstoff-Forschung in Clausthal

Die Anlage könnte etwa für große Chemiefirmen und Stahlproduzenten interessant sein - also überall da, wo Wasserstoff in erheblichen Mengen gebraucht wird. Gefördert wird das Projekt mit mehreren Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Was ist "grüner Wasserstoff"? Wasserstoff ist keine Energiequelle wie Erdöl, Wind oder Sonnenenergie, sondern ein Energiespeicher. Von Natur aus kommt Wasserstoff nur in gebundener Form vor, etwa in Wasser oder Erdgas. Um das farblose chemische Element aus dieser Bindung abzuspalten, ist Energie notwendig. Für umweltfreundlichen "grünen Wasserstoff" werden Erneuerbare Energien wie Solar- oder Wind-Energie verwendet, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten (Elektrolyse).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.10.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wasserstoff