Stand: 05.10.2022 20:08 Uhr Salzgitter AG kann mit Umbau von Stahlproduktion beginnen

Die EU-Kommission hat grünes Licht für staatliche Beihilfen gegeben, die die Salzgitter AG beim Umstieg auf eine klimafreundlichere Stahlproduktion unterstützen sollen. Bund und Land Niedersachsen wollen insgesamt eine Milliarde Euro in den Umbau des Konzerns investieren. Zusammen mit firmeneigenen 723 Millionen Euro soll die erste Ausbaustufe des Programms Salcos sichergestellt sein. Ziel ist es, die Stahlproduktion in Salzgitter in drei Stufen bis zum Jahr 2033 umzustellen und die jetzt noch benötigte Kokskohle durch Wasserstoff zu ersetzen. So soll der Ausstoß von Kohlendioxid bei der Stahlproduktion reduziert werden.

Weitere Informationen Salzgitter AG steckt Millionen in "grüne" Stahlproduktion In der ersten Phase werden 723 Millionen Euro investiert. Schrittweise soll die klimaschonende Technik ins Werk kommen. (14.07.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.10.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wasserstoff