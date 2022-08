Stand: 18.08.2022 08:37 Uhr Studie der Uni Göttingen: Nutri-Score hilft Verbrauchern

Die Nährwert-Skala Nutri-Score hilft Konsumenten beim Erkennen von zuckerhaltigen Lebensmitteln und trägt so dazu bei, sich gesünder zu ernähren: Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Göttingen. Demnach wirkt die in Deutschland freiwillige Lebensmittel-Ampel irreführenden Aussagen über den Zuckergehalt entgegen. Unternehmen würden mit Angaben wie "ohne zusätzlichen Zucker" oft den Eindruck erwecken, Produkte seien gesünder, als sie tatsächlich sind, so das Forscher-Team. Der Nutri-Score helfe Konsumentinnen und Konsumenten, solche nicht zutreffenden Aussagen zu entlarven.

