Stand: 02.03.2023 09:19 Uhr Streit um Möbelgeschäft: Stadt Northeim zieht vor's OVG

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg (OVG) verhandelt am Donnerstagnachmittag über die umstrittenen Baupläne der Stadt Göttingen. Die Nachbarstadt Northeim hatte einen Normenkontrollantrag eingereicht und will den Bau eines Möbelhauses in Göttingen verhindern. Im Dezember 2022 hatte der Göttinger Rat die Pläne, die es seit 2014 gibt, abgesegnet. Nahe der A7-Ausfahrt Göttingen soll ein Möbelmarkt mit einer Gesamtverkaufsfläche von 25.000 Quadratmetern Fläche entstehen. Northeim befürchtet, dass dadurch kleinere Konkurrenzunternehmen auf ihrem Stadtgebiet schließen müssten. Ein Urteil wird für Freitag erwartet.

