Stand: 10.01.2023 11:45 Uhr Schoduvel in Braunschweig: Komitee sucht "Rad-Engel"

Das Komitee Braunschweiger Karneval sucht für den großen Karnevals-Umzug am 19. Februar wieder sogenannte Rad-Engel. Die ehrenamtlichen Helfer sollen im Kostüm neben den Prunkwagen herlaufen und dafür sorgen, dass kein Besucher unter die Räder eines Fahrzeugs kommt. Gesucht werden dafür verantwortungsbewusste Erwachsene ab 18 Jahren, schreibt das Komitee in einer Mitteilung. Es werde eine kleine Aufwandsentschädigung gezahlt. In den vergangenen beiden Jahren hatte es coronabedingt keinen Karnevals-Umzug in Braunschweig gegeben. Am 19. Februar wollen die Narren wieder durch die Stadt ziehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.01.2023 | 13:30 Uhr